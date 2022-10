Qu’est-ce qu’un bébé aux besoins intenses, ou BABI ?

Marie Benoussaid est psychomotricienne, responsable pédagogique de la crèche Babymedia qui accueille des bébés à besoins particuliers.

Les parents de ces babi's ont aussi besoin d’être accueillis, parce qu’ils se sentent souvent très seuls et incompris, explique-t-elle. Ils se sentent parfois responsables de ce qui se passe, ils ont l’impression de ne pas être de bons parents, alors que chez les autres, ça fonctionne.

Il est important, en tant que professionnels de la petite enfance, de pouvoir prendre le temps de les informer, de les déculpabiliser, de les rassurer sur le fait qu’ils ne sont pas les seuls, de les soutenir au maximum, sans pour autant devenir la personne 'qui sait mieux'.

Confier son bébé à la crèche est à la fois un soulagement et un déchirement, confie Maya Cham.

"Oui, un réel soulagement, parce que j’avoue que c’est tellement prenant comme type de parentalité. On ne fait que ça, on n’est plus que parents, on ne peut rien faire d’autre. Il n’y a absolument aucun espace, ni pour un loisir quelconque, ni pour d’autres tâches."

Et donc je rêvais de pouvoir déposer mon enfant et d’avoir de nouveau une vie. Et en même temps j’appréhendais énormément en me disant : comment ce petit bébé va vivre tout ça, sachant que le quotidien à la maison, dans un milieu rassurant avec ses parents, est déjà si difficile pour lui ?

