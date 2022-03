Qu’elle le veuille ou non, Dolly Parton reste éligible pour le Rock & Roll Hall of Fame

Le Rock & Roll Hall of Fame Foundation a répondu au message de Dolly Parton dans lequel elle avait exprimé le souhait que son nom soit retiré de la liste des nommés 2022 pour le Rock & Roll Hall of Fame. Sa décision a été qualifiée de "réfléchie", mais sa nomination sera tout de même prise en compte.

Plus tôt cette semaine, la chanteuse avait humblement déclaré sur les réseaux sociaux : "Même si je suis extrêmement flattée et reconnaissante d’être nommée, je ne pense pas avoir mérité ce droit. Je ne veux pas que les votes soient divisés à cause de moi, je dois donc respectueusement me retirer".

Elle avait poursuivi son message en affirmant, entre autres, que cette nomination lui a donné envie de sortir un album de rock 'n' roll dans le futur. Les réactions du monde du rock ne se sont pas fait attendre. Steve Albini a immédiatement proposé de produire Dolly Parton à travers un message sur son compte Twitter : "Dolly Parton, aimez-vous l’enregistrement analogique ?" De leur côté, Nancy Wilson (Heart) et Richie Faulkner (Judas Priest) ont salué la classe de la chanteuse.

Ce jeudi 17 mars, Dolly Parton a expliqué sa décision dans une interview avec Fox News : "Mon impression, et celle de la plupart des Américains je pense, est que c'est plus pour les gens du monde du rock". "J'ai été sensibilisée depuis sur le fait que c'est plus que ça, mais je ne reste pas à l'aise. C'est un peu comme mettre AC/DC dans le Country Music Hall of Fame. C'était un peu déplacé pour moi", a-t-elle ajouté.

Les responsables du Rock & Roll Hall of Fame se sont exprimés au sujet de la déclaration de Parton et maintiennent qu’elle a sa place parmi les nommés : "Depuis ses débuts, le Rock and Roll a des racines profondes dans le Rhythm & Blues et la musique Country. Il n’est pas défini par un genre particulier, mais plutôt par un son qui fait bouger la culture des jeunes. La musique de Dolly Parton a marqué une génération de jeunes fans et a influencé d’innombrables artistes qui ont suivi. Sa nomination pour l’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame a suivi le même processus que tous les autres artistes qui ont été nommés".

Dolly Parton a toujours été réticente à l’idée d’être mise en avant. L’année dernière, par exemple, l’artiste avait demandé au conseil législatif du Tennessee de mettre de côté le projet consistant à ériger une statue à son effigie. En août dernier, la chanteuse country a expliqué qu’elle avait investi l’argent qu’elle avait gagné grâce à Whitney Houston dans un quartier d’une communauté noire de Nashville.