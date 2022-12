Qu’avez-vous pensé de ces Diables hier ?

Le débat se conclut à Marche-en-Famenne avec Bob : "Ils ont joué un bon match hier soir mais je ne comprends pas les choix de Martinez. On voulait voir un peu de folie, il aurait dû faire rentrer Doku à la place de Mertens. J’ai été déçu en général, ils n’ont réellement joué qu’un match sur trois. Je crois qu’il y avait un malaise et des tensions dans l’équipe. C’est trop tard pour pleurer, c’est après le Canada et le Maroc qu’il y avait de quoi pleurer."

