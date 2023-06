Qu’attendre du Tour de France 2023 de Wout van Aert ? Entre ambition personnelle et rôle de domestique

Trois victoires d’étape, quatre 2es places, un maillot vert remporté haut la main et un énorme travail de domestique pour servir le maillot jaune sur un plateau d’argent à son équipier Jonas Vingegaard. Wout van Aert a mis la barre très haut lors du Tour de France 2022 et nul doute que les attentes autour du couteau suisse de l’équipe Jumbo-Visma seront élevées sur le Tour de France 2023.

"Sur le plan personnel et collectif, ça va être très difficile de faire mieux….Je ne sais pas trop ce qui est possible", prévenait-il à l’arrivée sur les Champs Elysées l’an dernier.

C’est donc avec une approche différente que l’on devrait voir Wout van Aert sur ce Tour de France 2023. Le coureur d’Herentals a déjà annoncé qu’il ne viserait pas le maillot vert cette année. Un choix judicieux qui devrait lui permettre d’épargner beaucoup d’énergies, estime notre consultant Cyril Saugrain.

"Le maillot vert est un objectif qui vous demande d’être présent tous les jours et surtout dans les étapes de sprint. Il ne sera plus obligé de prendre ce risque dans les sprints. Sans cet objectif en tête, il peut se relever quand il le souhaite, jouer un rôle de poisson-pilote pour Vingegaard dans ces étapes-là et puis lever un peu le pied et souffler. Cela va lui permettre de disposer d’un peu plus de fraîcheur pour des étapes où il est en mesure de faire la différence."

Des forces en plus donc mais pour quoi faire ? Comme l’an dernier, l’objectif sera double pour Wout van Aert : aider Jonas Vingegaard à remporter le Tour de France et joueur sa carte personnelle quand les circonstances le permettent.

"Le début de Tour de France peut être déterminant concernant les ambitions de Wout van Aert. Il n’y a pas de pavés cette année mais il y a des étapes pour baroudeurs, pour puncheurs. Des styles d’étape qui lui conviennent où il pourra soit se distinguer individuellement soit aider Vingegaard à créer une différence. Quand je pense aux premières étapes dans le Pays basque, je donne un avantage à Pogacar à la pédale mais Vingegaard dispose d’un poisson-pilote redoutable en la personne de van Aert."

Aider Vingegaard, Wout van Aert ne devra pas le faire uniquement dans les étapes accidentées mais vraisemblablement aussi dans la montagne. Le Belge, il l’a montré l’an dernier, reste un des meilleurs grimpeurs de sa formation et devrait être l’un des trois atouts majeurs de Vingegaard – avec Kelderman et Kuss – lorsque la route s’élève.

Malgré tout, Wout van Aert devrait avoir des opportunités pour enrichir son palmarès. En excluant les étapes pour sprinteurs et les étapes de haute montagne (où sait-on jamais, il pourrait s’illustrer), van Aert disposera de quasiment 10 opportunités pour aller chercher la victoire. Difficile d’imaginer qu’il les sacrifie toutes pour protéger Vingegaard.

Autre donnée qu’il faudra prendre en considération, la proximité des championnats du monde de Glasgow dont la course en ligne est prévue le 6 août, deux semaines seulement après la fin du Tour de France. Raison de plus pour identifier clairement ses objectifs durant ces trois semaines, ne pas gaspiller d’énergies inutiles et terminer cette Grande Boucle relativement frais.