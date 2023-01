Qu’attendre de Tim Merlier chez Soudal Quick-Step ? "Je pense qu’il sera un deuxième couteau"

Une nouvelle vie commence pour Tim Merlier. Tout juste arrivé chez Soudal Quick-Step après une expérience chez Alpecin-Deceuninck, le coureur de 30 ans va devoir s’adapter à son nouvel environnement.

Mais que faut-il attendre de lui cette saison ? Notre consultant Gérard Bulens a sa petite idée. "La priorité sera vraisemblablement donnée à Fabio Jakobsen, mais beaucoup de choses peuvent se passer dans une saison. Je pense que Tom sera un 'deuxième couteau' aligné sur un autre type de courses. Plus loin dans la saison, il pourra sans doute lui aussi bénéficier du soutien de Michael Morkov (le poisson-pilote de Fabio Jakobsen), et ce genre de support, il n’en a jamais vraiment bénéficié par le passé. En général, Tim Merlier, c’est un garçon qui fait son sprint seul, qui cherche une route et une ouverture. Quand il la trouve sur une route plate, c’est l’un des plus rapides au monde".

Merlier et Jakobsen dans la même équipe, est-ce finalement une déception ? "On connaît Patrick Lefevere, il y a une véritable volonté chez lui d’avoir de bons sprinteurs. On a eu une mauvaise image de Tim Merlier à la fin de la saison dernière : on le sentait moins motivé depuis l’annonce de son transfert parce qu’il allait changer d’équipe. Mais il a la mentalité suffisante pour passer la montagne sans encombre. Il a d’ailleurs longtemps rivalisé avec Wout van Aert", argumente Gérard Bulens.

Jakobsen a-t-il la pression en voyant débarquer le Belge à ses côtés ? "Il faut voir quelle sera la forme du moment. La politique de Lefevere est d’utiliser toutes les armes possibles pour mettre la pression", conclut notre consultant.