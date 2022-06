Qu’attend Sébastien Loeb du Safari Rally ? "D’abord trouver le bon rythme et être dans le bon wagon"

Vainqueur du Monte-Carlo, contraint à l’abandon au Portugal, Sébastien Loeb est de retour au volant de la Ford Puma Hybrid Rally1 avec l’envie de s’amuser et, pourquoi pas, de réaliser un nouvel exploit sur l’une des rares épreuves "historiques" du WRC qui ne figure pas à son palmarès.

Le nonuple Champion du Monde parviendra-t-il à remporter pour la première fois de sa carrière le Safari Rally à 48 ans, vingt ans après sa dernière participation à cette épreuve ?

"Les voitures ont changé, mais l’environnement, pas beaucoup je trouve !, souligne Sébastien Loeb au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF au Kenya. Maintenant, on est dans un format de WRC "classique", alors qu’à l’époque, je me rappelle qu’il y avait un hélicoptère au-dessus de chaque voiture pour nous annoncer ce qu’il y avait devant nous, puisque nous roulions sur des routes ouvertes. Et ça, c’est assez différent ! J’ai de grands souvenirs de ce rallye, et pas que des bons ! Ce rallye, c’est très dépaysant. Il faudra gérer la solidité des voitures, qui sont adaptées comme elles le peuvent à ce terrain. Mon ambition ? Je ne sais pas trop à quoi m’attendre, mais j’espère être dans le rythme. Sur ce rallye, il ne faut pas s’emballer, mais il ne faut pas non plus se retrouver à cinq minutes. L’ambition est donc déjà de trouver le bon rythme et d’être dans le bon wagon. S’il pleut, ce sera de la grosse boue, avec zéro grip. Ce sera très piégeux s’il pleut."