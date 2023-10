Ce samedi, direction Bruxelles pour découvrir la reconstruction d’une maison mitoyenne axée sur les performances énergétiques élevées. Ensuite direction Houyoux pour visiter la réhabilitation exceptionnelle d’un ancien filtre à eau à 15 mètres de hauteur. Dans notre séquence Notaire, on retrouve Anne qui nous en dira plus sur l’obtention des petits permis. Et pour finir on retrouve Amandine et Robert qui fabriquent une table en marbre à petit prix… Rendez-vous Samedi à 20h20 sur La Une !