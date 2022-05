Qu’a-t-on pu voir sur le red carpet du Met Gala 2022 ?

Très attendue, cette édition du Met Gala en a mis plein la vue, et pour cause… Les convives devaient plancher sur le thème "Gilded Glamour", pour marquer le coup d’envoi de la nouvelle exposition "In America : An Anthology of Fashion" au Metropolitan Museum of Art.

Résultat, le tapis rouge a tout simplement été royal, dominé par l’or, les broderies, les volumes, et les accessoires scintillants. Difficile de faire plus glam'.

On s’attendait à un tapis rouge grandiloquent, marqué par des volumes, des matières nobles, et des ornements en tout genre, mais cette nouvelle cérémonie du MET Gala a largement dépassé les attentes d’un public qui s’en est donné à coeur joie sur les réseaux sociaux, commentant chaque tenue avec admiration – ou raillerie. Qu’on aime ou qu’on déteste, cette nouvelle édition aura incontestablement marqué les esprits par son opulence, et son vestiaire presque royal, fait de capes, de tulle, de traînes, de scintillances, d’or, et de couronnes.