"QR spécial : Bye bye la démocratie - Comment sauver la Wallonie ?" : Découvrez le programme de la soirée

Qui dit "nouvelle saison de QR" dit aussi "nouveau débat démocratie", vous l’aurez compris, "QR spécial : Bye-bye la démocratie - Comment sauver la Wallonie" fera son grand retour le mercredi 13 septembre prochain à Liège.

Cette fois encore, citoyens et représentants politiques débattrons sans filtre et sans tabous de comment sauver la Wallonie, avec ses forces et ses faiblesses. Une série de thématiques telles que la mobilité, l’économie, l’emploi ou encore l’énergie seront abordées en direct de la Grand Post de Liège.

Pour en parler, Sacha Daout recevra Elio Di Rupo (ministre-président wallon) (PS), Jean-Luc Crucke (parlementaire wallon) (Les Engagés), Nadia Moscufo (députée fédérale) (PTB), Florence Reuter (députée fédérale et bourgmestre de Waterloo) (MR), Jean-Michel Javaux (bourgmestre d’Amay) (Ecolo) et bien sûr, des citoyens !

Retrouvez-nous ce mercredi soir à 20h20 sur la Une en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur l’application Opinio RTBF.



Envie de répondre à notre questionnaire ? Un seul moyen : notre application Opinio RTBF !



