"QR le débat" : vendredi, tout sera permis ?

Le prochain comité de concertation est prévu ce vendredi 11 février. Il sera question d’analyser la situation sanitaire du pays pour, si possible, placer la Belgique en "code orange" plutôt qu’en "code rouge" comme c’est le cas actuellement. Cette évolution permettrait au secteur Horeca de ne plus être soumis à un couvre-feu et de ne demander le CST de la clientèle que si 100 personnes au moins fréquentent la terrasse. Cela permettrait également aux clients de ne plus devoir obligatoirement porter leur masque dans les établissements Horeca. Dans le même temps, les cinémas et théâtres pourraient accueillir davantage de personnes qu’actuellement et aux organisateurs de concerts et patrons de discothèques de reprendre leurs activités (avec jauges).

Ce passage au code orange est entre autres souhaité par le vice-premier ministre Ecolo Georges Gilkinet. Benjamin Dalle, ministre flamand de la Jeunesse, et Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, souhaitent pour leur part que les enfants à partir de six ans ne soient plus obligés de porter le masque. Il serait d’ailleurs question de relever cet âge à 10 ou 12 ans ce vendredi selon le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles