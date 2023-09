"QR le débat" : une crise de l’accueil en Belgique ? Suivez notre live en direct sur La Une ou sur Auvio

Fin août, la secrétaire d’Etat Nicole de Moor suspendait temporairement dans le réseau Fedasil l’accueil des hommes seuls demandeurs d’asile en Belgique. Une façon pour elle d’anticiper "'l’afflux croissant de familles et d’enfants pour éviter absolument que des enfants ne se retrouvent à la rue en hiver".

Aujourd’hui, 2.200 hommes isolés se trouvent sur liste d’attente.

Est-il normal que les femmes et les enfants demandeurs d’asile soient prioritaires dans les centres d’accueil ? La politique d’asile en Belgique est-elle correcte ? Faut-il créer plus de places d’accueil pour les candidats à l’asile en Belgique ? L’immigration représente-t-elle un plus au niveau économique pour la Belgique ? La crise de l’accueil en Belgique se stabilisera-t-elle ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Khalil Aouasti, député fédéral (PS), Denis Ducarme (député fédéral) (MR), François De Smet (président de Défi), Gilles Verstraeten (député bruxellois) (N-VA), Mehdi Kassou (porte-parole de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés), Marie Doutrepont (avocate spécialisée en droit des étrangers), Pierre-Arnaud Perrouty (directeur de la Ligue des droits humains).

