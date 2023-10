"QR le débat" : "Un silence si bruyant", comment lutter contre l’inceste ? Suivez notre live en direct sur La Une et sur Auvio

"QR le débat" fait suite aujourd’hui au documentaire "Un silence si bruyant" de l’actrice Emmanuelle Béart. Dans cette production coréalisée avec Anastasia Mikova, la star de "Manon des sources" revient sur l’inceste qu’elle a vécu plus jeune.

Et qu’elle n’est hélas pas la seule à avoir vécu. D’après les chiffres de l’OMS, les violences sexuelles concernent 20 à 24% des filles et 5 à 11% des garçons de moins de 18 ans dans les pays occidentaux. L’écrasante majorité de celles-ci a malheureusement lieu dans le cadre familial.

Faut-il davantage de prévention autour de l’inceste dans les écoles ? A partir de quel âge faut-il parler de ce crime aux enfants ? Comment la justice peut-elle mieux lutter contre l’inceste ? Voici les questions sur lesquelles reviendront Sacha Daout et ses invités.

Pour en parler sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Emmanuelle Béart (coréalisatrice du documentaire "Un silence si bruyant"), Marie-Colline Leroy (Secrétaire d’État à l’Egalité des genres, à l’Egalité des chances et à la Diversité) (Ecolo), Nicolas Tzanetatos (député de la Fédération Wallonie-Bruxelles et président de la Commission d’aide à la jeunesse) (MR), Lily Bruyère (coordinatrice de SOS Inceste Belgique), Françoise (victime d’inceste), Pascale (victime d’inceste), Eddy Kaganek (victime d’inceste), Lisa MacManus (Psychotraumatologue), Candice Fastrez (avocate), Pascale Monteiro (présidente de l’Association syndicale des magistrats) et Anastasia Mikova (coréalisatrice du documentaire "Un silence si bruyant").

Retrouvez-nous ce mercredi soir à 22h05 sur la Une en télévision, sur le web via notre plateforme AUVIO, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous.

Envie de répondre à notre questionnaire ? Un seul moyen : notre application Opinio RTBF !



➡ https ://app.opinio.media/loginChoice



➡ https://apps.apple.com/be/app/opinio-rtbf/id1546066310