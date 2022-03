QR le débat : un été libéré mais encore trop contrôlé ?

Le "retour à la normale" s’accélère. Lors du dernier comité de concertation, on apprenait que différents secteurs (Horeca, événementiel, sport, culture…) pourraient reprendre leurs activités dès ce mercredi 9 juin tout en respectant un protocole rigoureux.

Les travailleurs pourront ainsi retourner sur leur lieu de travail un jour par semaine, les cafetiers et restaurateurs pourront servir leur clientèle en terrasse et en intérieur jusqu’à 23h30, les salles de sport, de cinémas et de loisirs rouvrent sous conditions et les cérémonies (funérailles, mariages, services de cultes) pourront accueillir jusqu’à 200 personnes en extérieur et 100 en intérieur. À partir du 13 août, les grands événements pourront rassembler jusqu’à 75.000 personnes vaccinées ou testées.

La bulle sociale a également été élargie à 4 personnes et les règles à respecter avant et après avoir voyagé à l’étranger, précisées. Globalement, chaque Belge devra remplir le Passenger Locator Form (PLF) pour entrer et sortir du pays. Seuls les jeunes âgés de 6 à 17 ans et les adultes n’ayant pas eu l’occasion d’être vaccinés pourront bénéficier de deux tests PCR gratuits du mois de juillet au mois de septembre. Toute personne qui rentrera d’une zone rouge n’échappera à la quarantaine qu’à la condition d’avoir fait un test PCR négatif maximum 2 jours après son retour en Belgique ou à la condition de disposer du certificat covid européen (le fameux "certificat vert" ou "certificat COVID numérique de l’UE").

Ce certificat a d’ailleurs reçu le feu vert du Parlement européen ce mardi soir. Pour rappel, cela consiste essentiellement en un code QR qui atteste que son porteur a été dûment vacciné contre la Covid-19, a subi un dépistage négatif récent ou a été précédemment touché par le virus et est rétabli.

Le certificat vaccinal devrait lui être disponible à partir du 1er juillet sur l’application Covidsafe.be, Masante.be ou encore sur le Réseau de santé wallon.



Les règles relatives aux voyages à l’étranger sont-elles claires ? L’assouplissement a-t-il été annoncé trop tôt ? La vaccination contre le coronavirus doit-elle être rendue obligatoire ? Les contrôles seront-ils renforcés ?



Pour en débattre, Sacha Daout reçoit Annelies Verlinden (CD&V) (Ministre de l’Intérieur), Pierre-Yves Jeholet (MR) (Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles), Rudi Vervoort (PS) (Ministre-président bruxellois), Yves Van Laethem (Porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19), Didier Gosset (Représentant de la FFMWB (Fédération des Festivals de Musique Wallonie-Bruxelles)), Alexandre Hames (Président de la FBPM (Fédération Belges des Prestataires de Mariage)), Nathalie Pierard (Porte-parole de Brussels Airport) et André Joyeux (Président de la Fédération des métiers de l’événementiel).



