"QR le débat" : Trop de pauvres, Quelles réformes fiscales ? Suivez notre live sur La Une et Auvio

En Belgique, le salaire brut moyen s’élève à 3832 €, pour un salaire net de 2350 € selon les derniers chiffres disponibles. Et pour cause, le salaire est taxé trois fois via les cotisations patronales, les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Pour beaucoup d’ailleurs, le Belge est bien trop taxé. En 2021 d’ailleurs, notre pays était le troisième pays à la pression fiscale et sociale la plus élevée, avec un score taux de 53,95 %.

Les Belges pensent-ils s'appauvrir ? Un impôt sur la fortune serait-il justifié ? La fraude fiscale est-elle suffisamment pourchassée en Belgique ?

Pour en débattre, Sacha Daout reçoit Thomas Dermine (Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques) (PS), Georges-Louis Bouchez (président du MR), Sabrina Scarna (avocate fiscaliste), Gaëtan Vanloqueren (directeur général d’Oxfam), Pierre-Frédéric Nyst (président d’UCM) et Thierry Bodson (président de la FGTB).

