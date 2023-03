"QR le débat" : Trop de grèves en Belgique ?

Y a-t-il trop de grèves en Belgique ? Entre 2011 et 2020, la Belgique était le pays dans lequel il y a eu le plus de grèves. 97 jours pour 1000 salariés par an, pour être précis. Selon l’institut de recherche allemand WSI, la France arrive en seconde position avec 93 jours de grève. La Suisse en revanche comptabilise un jour de grève seulement.

Toutefois, les chiffres varient rapidement. Selon l’institut syndical européen ETUI, la France était le pays le plus touché par les grèves sur la période 2010-2019 avec environ 128 jours pour 1000 salariés par an contre 98 jours pour 1000 salariés par an pour la Belgique.

Alors y a-t-il trop de grèves en Belgique de nos jours ? Qui est le plus pénalisé ? Le grand nombre de jours de grèves entache-t-il l’image de la Belgique ? Faut-il revoir les règles liées au droit de grève ? Voici de quoi discuteront Sacha Daout et ses invités dans cette nouvelle émission.

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Maxime Hardy (député au Parlement de Wallonie PS), François Bellot (député au Parlement de Wallonie MR), Myriam Djegham (Secrétaire nationale CNE-Commerce), Estelle Ceulemans (Secrétaire générale de la FGTB de Bruxelles), Olivier Willocx (Administrateur délégué de Beci) et Christophe Delmarcelle (avocat en droit du travail ou Viviane Vannes, professeure de droit à l’ULB spécialisée en droit du travail).

