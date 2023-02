"QR le débat" : Trop d’argent en politique ? Suivez notre live en direct et sur Auvio

En Belgique, les partis politiques génèrent 93 millions d’euros chaque année, dont 73 millions sont de l’argent public. Pour le collectif citoyen "Il faut qu’on parle", c’est trop. Pour les membres, le financement des partis devrait être bien mieux contrôlé – par les citoyens notamment – pour éviter de nouveaux scandales.

Alors les dotations publiques des partis sont-elles trop élevées ? Le financement devrait-il se faire via des fonds publics ou privé ? Un mix des deux ? Les partis peuvent-ils faire ce qu’ils veulent de l’argent qu’ils reçoivent ? Un nouveau parti ou mouvement politique doit-il automatiquement recevoir des fonds publics ? Qui devrait contrôler les dépenses des partis politiques ? Le monde politique doit-il rendre public l’ensemble de ses activités et de ses rencontres ? Voici les questions dont débattront Sacha Daout et ses invités dans cette nouvelle émission.

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Özlem Özen (députée fédérale) (PS), Diana Nikolic (députée wallonne) (MR), Saskia Bricmont (députée européenne) (Ecolo), Nadia Moscufo (députée fédérale) (PTB), David Van Reybrouck (membre du Groupe du Vendredi), Pascal Delwit (politologue à l’ULB) et Edouard Delruelle (professeur de Philosophie Politique à l’Université de Liège).

