QR le débat : Tout augmente, comment faire baisser les prix ?

C’est encore une mauvaise nouvelle pour les ménages belges : le prix d’une majorité de produits vendus dans les supermarchés sera encore plus élevé en 2022 qu’en 2021. Le pain, la farine, le café, le cacao ou encore les produits surgelés sont concernés.

En décembre déjà, le taux d’inflation atteignait 5% dans la zone Euro, un pourcentage jamais atteint en 25 ans.

Et cette année encore, c’est la crise du coronavirus qui explique en grande partie cette nouvelle hausse : le coût des transports, des matières premières et des emballages grimpe constamment. Et il en va de même pour l’évolution du prix de l’énergie.

D’après l’économiste au Bureau fédéral du Plan, Ludovic Dobbelaere, et la Banque Centrale Européenne, il ne faut pas s’attendre à une baisse des prix avant 2023. La douche froide pour de nombreuses personnes qui doivent déjà se serrer la ceinture et réduire le budget alloué aux loisirs.

En réponse, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem indiquait mi-janvier qu’il proposerait au gouvernement fédéral différentes pistes pour alléger les factures énergétiques des Belges. Parmi celles-ci, l’abaissement temporaire de la TVA de 21 à 6%.

Une proposition que soutiennent également le PTB et le Vlaams Belang. Le cdH en revanche plaide pour un "chèque énergie". Une mesure qui ne concernerait pas les 20% de revenus les plus élevés de la population. Le Premier ministre Alexander De Croo conseille aussi d’équiper son habitation de pompes à chaleur et de panneaux solaires, mais aussi de l’isoler le mieux possible pour éviter la surconsommation.

Une autre façon d’aider les Belges serait pour Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la fédération des services sociaux, d’adapter les taxes : "Pour le moment, vous êtes taxés sur votre consommation", expliquait-elle sur le plateau de "QR l’actu". "Mais certains vivent dans des habitations qui sont des passoires énergétiques. Il faudrait peut-être taxer non pas en fonction de la consommation mais plutôt des revenus. La contribution vers une transition plus verte devrait à mon sens se faire une autre base que celle de la consommation".

Et vous, avez-vous le sentiment que la vie en Belgique est plus chère que chez nos voisins ? Devez-vous faire des sacrifices dans votre vie quotidienne ? Que faut-il mettre en place pour faire baisser le prix de l’électricité ? Êtes-vous favorable à une " prime énergie " ?

Pour en débattre sur le plateau de " QR le débat ", Sacha Daout reçoit Thomas Dermine (PS) (Secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques), Nabil Boukili (Député PTB), Julie Frère (Porte-parole de Test Achats), Philippe Noël (Vice-président de la Fédération des CPAS de Wallonie), Willy Borsus (MR) (Ministre wallon de l’Economie), Stéphane Bocqué, (Porte-parole de la Fédération belge des entreprises électriques et gazières) et Dominique Michel (CEO de Comeos).

