"QR le débat" : Taxe des surprofits, gel des prix : c’est pour quand ? Suivez notre live sur La Une et Auvio

Le 2 octobre dernier, la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen) annonçait vouloir récupérer 4,7 milliards de surprofits entre 2022 et 2023 pour aider les ménages et les entreprises à faire face aux prix élevés de l’énergie. Si la proposition de la ministre est acceptée, les secteurs de l’électricité et du pétrole verront donc une partie de leurs surprofits fondre.

Pour Marie-Hélène Ska, la secrétaire générale de la CSC, il était plus que temps qu’une proposition telle que celle-là atterrisse sur la table.

Mais reste à savoir en quoi cette nouvelle taxe soulagerait les ménages et entreprises.