QR le débat sur le conflit russo-ukrainien : jusqu’où ira cette guerre ?

Pourtant la décision inquiète. D’après le professeur en cybersécurité à l’UCLouvain, Axel Legay, la Belgique pourrait bien être la cible d’une cyberattaque. "Bruxelles accueille à la fois le siège de l’OTAN et celui de la Commission européenne, les deux institutions qui émettent des sanctions financières contre la Russie. Ça fait dire à certains que la Belgique est le deuxième candidat cible de Poutine après l’OTAN. Les entreprises, et le personnel de l’armée sont des cibles potentielles, ils constituent des points d’entrée pour toucher de plus grosses cibles ensuite", déclarait-il sur Matin Première.

Et au-delà d’une cyberattaque, certains s’inquiètent d’une attaque nucléaire. Et pour cause, le 27 février, Vladimir Poutine mettait en alerte la "force de dissuasion" de l’armée russe, force qui peut comprendre une composante nucléaire. Une façon pour lui de répondre aux "déclarations belliqueuses de l’OTAN" ainsi qu’aux sanctions économiques qu’il qualifie "d’illégitimes".

Alors la Belgique a-t-elle raison de livrer des armes à l’Ukraine ? Pensez-vous que la Belgique risque de devenir une cible de la Russie ? L’Europe doit-elle tout faire pour que l’Ukraine intègre l’Union ? Pensez-vous que l’attaque russe se limitera à l’Ukraine ? Pensez-vous que Vladimir Poutine va utiliser l’arme nucléaire ?



Pour en débattre ce soir sur le plateau de " QR le débat ", Sacha Daout reçoit Philippe Lamberts (député européen Ecolo), Nina Bachkatov (maître de conférences et docteur en science politique à l’ULiège), Nicolas Gosset (chercheur à l’Institut royal supérieur de défense), Stéphanie Remion (coordinatrice d’urgence Croix-Rouge), Frédérique Ries (députée européenne MR), Marc Botenga (député européen PTB), Camille Grand (secrétaire général adjoint pour l’investissement de défense) et Zénon Kowal (représentante de l'ambassade d'Ukraine en Belgique).

