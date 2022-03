Depuis le début du conflit russo-ukrainien, près de 20.000 exilés ukrainiens ont trouvé refuge en Belgique. C’est presque autant de réfugiés venus de partout dans le monde accueillis en un an sur notre territoire.

Compte tenu de leur nombre important, l’Union européenne autorise les 27 Etats à offrir à tous les réfugiés une attestation de protection temporaire d’une validité d’un an. Attestation qui leur permettrait de bénéficier d’un logement, d’une aide psychologique et financière et de trouver un travail après s’être enregistrés dans un centre d’accueil. 30.000 logements de crise devraient être disponibles d’ici la fin du mois en Belgique selon les estimations de Sammy Mahdi, secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration.

Pour les enfants, la ministre de la Coopération au développement, Meryame Kiti, a débloqué un soutien supplémentaire de 2 millions d’euros à l’Unicef. Cette somme servira à renforcer l’enregistrement et le screening des enfants fuyant la guerre ainsi qu’à étoffer les soins psychosociaux.

D’après le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, la Belgique pourrait accueillir jusqu’à 260.000 personnes.

Dans cette émission spéciale "QR le débat", Sacha Daout donnera la parole à une multitude d’acteurs. Vous aurez notamment l’occasion d’entendre le récit de cinq réfugiées ukrainiennes, mais également les commentaires de nos envoyés spéciaux en Ukraine et en Pologne.

Pour en discuter ce soir, Sacha Daout reçoit Sammy Mahdi (secrétaire d'État à l'Asile et la Migration), Stéphanie Remion (coordinatrice d’urgence Croix-Rouge), Julien Pomarède (chercheur en sciences politiques à l’ULB) et Christophe Collignon (PS) (ministre wallon du logement), les artistes Plastic Bertrand et le guitariste Patrick Deltenre, Natalya Pasichnyk (pianiste), Nadia Balych (joueuse de Bandoura) et la chorale de l’IMEP (25 personnes + pianiste + chef), mais aussi cinq réfugiées ukrainiennes, Micha (animateur RTBF radio Ukraine – Україна) et Marina Novikova (représentante de la Maison russe de Bruxelles).

