QR, le débat : Santé, énergie, mobilité, pouvoir d’achat, dit-on "Bye bye, la démocratie ?"

Un concept inédit porté par Sacha Daout et Hugues Angot qui "met à table" responsables politiques et citoyens.

Les sujets-clé de cette édition spéciale de QR seront la santé, l’énergie, la mobilité, le pouvoir d’achat, et le système politique.

Tout au long de la soirée, des personnalités médiatiques analyseront les échanges entre politiques et citoyens et poseront la question "Bye bye la démocratie ?"

La santé

Nous avons traversé une crise sanitaire lors de laquelle des décisions politiques ont donné, à une partie de la population, l’impression d’une dictature qui peut décider d’enfermer des citoyens, de fermer les commerces, d’obliger à porter un masque ou à se doter d’un pass vaccinal, etc. Des lois ont été votées dans l’urgence et certains ont pointé du doigt l’absence d’un débat démocratique. A-t-on dérapé ? De plus en plus de Belges renoncent à se soigner. Les reports d’interventions médicales se multiplient faute des moyens nécessaires pour affronter les frais. L’Etat joue-t-il suffisamment son rôle de protecteur en matière de santé publique ?

L’énergie

Les prix explosent et beaucoup estiment que les gouvernements n’en font pas assez. Certains fustigent les discours qui conseillent de réduire nos consommations même si cela provoque de l’inconfort (moins circuler, moins s’éclairer, moins se chauffer…) Est-il normal de demander tant d’efforts à la population ? L’Etat doit-il reprendre le contrôle de l’énergie ou est-ce du ressort des citoyens à devenir autonomes en la matière ?

La mobilité

Des décisions ou propositions politiques semblent faire débat. On nous demande de rouler moins vite et de moins circuler. On crée des plans de circulation parfois très contestés (cf. good move à Bruxelles). Dans le même temps, les transports en commun ne semblent pas en mesure de répondre aux besoins d’une mobilité douce.

Le pouvoir d’achat

Prix à la hausse, taxes, salaires… Beaucoup fustigent des charges devenues trop lourdes et un pouvoir d’achat en baisse. L’Etat, ici aussi, joue-t-il assez son rôle de protecteur face à cette préoccupation majeure ? Trop de taxes tuent-elles les libertés citoyennes ? Faut-il plus de service public ou plus d’autonomie citoyenne ?

Le système politique est-il à revoir ?

Tout cela tourne donc autour de notre démocratie. Mais elle semble à bout de souffle. N’est-il pas urgent de revoir le système pour moderniser la politique ? Le monde politique est-il vraiment prêt à se remettre en question pour mieux répondre aux attentes citoyennes ?

