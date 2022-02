"QR le débat" : Réforme des pensions : quels montants en fin de carrière ?

En septembre dernier, la ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS), proposait une nouvelle réforme des pensions. À travers ce projet, il est notamment question de garantir une pension minimale de 1500 € nets d’ici 2024, de proposer une pension à temps partiel après 42 ans, des pensions anticipées ou encore majorées pour les personnes qui ont travaillé plus longtemps. L’important n’est donc plus l’âge du travailleur, mais bien les années prestées. "Ce que je dis aux travailleurs, c’est que nous allons travailler positivement avec vous. Si vous êtes fatigués, vous aurez le choix de partir après 42 ans de carrière, à 60 ans. Mais si vous trouvez la force de travailler, nous mettons des incitants positifs : c’est-à-dire une pension à temps partiel pour qu’ils choisissent leur temps de travail avec un bonus forfaitaire par jour pour les inciter à travailler plus ", affirmait-elle à l’époque.

Et ce bonus s’élève à deux euros bruts par jour presté versé, quel que soit le type de carrière. "Si vous avez eu une pension après 42 ans de carrière de 1500 euros, par exemple, avec ce bonus pension, ce sera 1600 euros par mois. Cela veut dire 7% de plus."