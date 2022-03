QR le débat : Quelle vie après le covid-19 ?

La crise du coronavirus ne sera certainement pas la dernière pandémie, estime l’Organisation mondiale de la Santé. Selon le patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le monde est pris dans un engrenage "dangereusement myope" qui consiste à dépenser de l’argent sans compter lorsque flambe une épidémie mais à ne rien faire pour se préparer à la prochaine. "L’histoire nous dit que ce ne sera pas la dernière pandémie et les épidémies sont une réalité de la vie", affirme-t-il. "La pandémie a mis en évidence les liens intimes entre la santé des humains, des animaux et de la planète."

Enfin ce qui est sûr, c’est que la crise du coronavirus a fait évoluer les habitudes de consommation des Belges. Selon l’étude IBEN de la banque ING, les Belges ont dépensé 12% de moins en 2020 que l’année précédente. Une tendance causée par le confinement et le semi-confinement qui semble se poursuivre en 2021 selon l’étude. "Les Belges ont dépensé 15% de moins qu’en janvier 2020 (hors dépenses fixes)", affirme l’étude. En revanche, les dépenses en ligne des Belges ont augmenté de 21% par rapport à l’année précédente. La consommation des Belges, bien que globalement en baisse, est-elle encore trop importante ? Est-elle amenée à évoluer davantage ?

Quand devrait-on procéder à un assouplissement des mesures sanitaires ? Santé, consommation, économie, mobilité… Que devons-nous changer après la crise du coronavirus ? Les épidémies seront-elles plus fréquentes à l’avenir ? Les Belges sont-ils prêts à payer plus d’impôts pour participer au refinancement des soins de santé ? Qui paiera la crise du coronavirus ?

Pour en débattre sur le plateau de QR le débat, Sacha Daout reçoit Marius Gilbert

(Epidémiologiste), Philippe Close (Vice-président du parti socialiste et Bourgmestre de la Ville de Bruxelles), Céline Niewenhuys (Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux et ex-membre du GESS), Jean-Luc Crucke (Vice-président du MR et Ministre wallon du budget), Raphael Jungers (Expert en modélisation à l’UCLouvain), Sandrine Detandt (Professeure à la faculté des Sciences psychologiques et de l’Education de l’ULB), Estelle Cantillon (Professeure d’économie à la Solvay Brussels School of Economics and Management de l’ULB).

Retrouvez-nous dès 21h55 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous et sur l’application Opinio RTBF.

Envie de répondre à notre questionnaire ? Un seul moyen : notre application Opinio RTBF !

➡ https ://app.opinio.media/loginChoice