"QR le débat" : pouvoir d’achat, trop d’inégalités ?

Ce mercredi 8 mars, c’est la journée internationale de la lutte pour les droits de la Femme. L’occasion de faire le point sur les inégalités hommes-femmes qui animent encore la société aujourd’hui.



Au sommet des inégalités les plus citées, on retrouve les inégalités salariales. Et selon Statbel, la différence de traitement entre les travailleurs masculins et féminins tend à diminuer depuis 2019.

En 2021, on notait une différence de salaire de 5%.

Mais le salaire est loin d’être la seule source de discorde. Pourtant selon la Banque mondiale, la lutte contre les inégalités entre les sexes est au plus bas depuis 20 ans.

Quels revenus la réforme fiscale doit-elle favoriser en premier ? Faut-il imposer des quotas de femmes dans toutes les entreprises pour des postes à responsabilité ? Les femmes sont-elles trop pénalisées en termes de pension ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Céline Nieuwenhuys (Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux), Cécile Cornet (Députée de la Chambre des représentants de Belgique) (Ecolo), Chanelle Bonaventure (Députée de la Chambre des représentants de Belgique) (PS), Dominique Jamar (Vice-présidente du service commercial de Bihr), Marie-Christine Marghem (députée fédérale MR), Alicia Aguirre (membre du Collectif 8 mars) et Estelle Ceulemans (Secrétaire générale de la FGTB de Bruxelles).

