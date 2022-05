"QR le débat" : pouvoir d’achat, les francophones à la traîne ?

Tous les trois ans, la Commission européenne publie un rapport attestant de l’amélioration (ou non) de la situation économique des régions en difficulté. Et la Wallonie en fait partie.

En 20 ans, la situation économique du sud du pays n’a pas beaucoup évolué. Pour l’Europe, la Wallonie est même tombée dans le piège au développement. Vous l’aurez compris, c’est un rapport peu élogieux qu’a une nouvelle fois remis la Commission.

Des emplois ont pourtant été créés, et la production de richesses, augmentée. En avril 2021 par exemple, le taux de chômage s’élevait à 12,5%. Un an plus tard, il s’élevait à 12,3%. Entre ces deux périodes de référence, le Forem avait diffusé 34% d’offres d’emploi supplémentaires. Malgré ces offres, le nombre de chômeurs de longue durée a augmenté : plus de 10% pour les demandeurs d’emploi inoccupés depuis deux à moins de cinq ans, et de plus de 3% pour les personnes comptant cinq ans ou plus d’inoccupation.

A titre de comparaison, le taux de chômage flamand s’élevait à 5,7% en avril 2022.

Enfin dans la même lignée, la proportion de Belges menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale augmente davantage en Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre, selon les données de l’office statistique Statbel. En 2020, 18,9% des Belges frôlaient la précarité contre 19,3% en 2021. Ce pourcentage représente 34,9% de Bruxellois, 25,4% de Wallons et 13,1% de Flamands.