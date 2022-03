QR le débat : pour ou contre les signes convictionnels dans la fonction publique ?

Une autre question se pose : faut-il maintenir les cours de religion dans les écoles ? En 2017, le MR déposait une proposition de décret visant à porter d’une à deux heures le nombre d’heures obligatoires par semaine de cours de philosophie et de citoyenneté dans l’enseignement officiel et libre non confessionnel et d’y rendre optionnelle l’heure de cours de religion ou de morale.

Pour le théologien Gabriel Ringlet en revanche, la question n’est pas de savoir s’il faut un cours de religion ou non, mais bien de présenter un vrai cours de philosophie ainsi qu’un vrai cours de sciences des religions et laïcité. "Et puis, si possible, que chacun selon sa conviction puisse suivre, en option, l’approfondissement d’une laïcité ou d’une religion particulière".

La Belgique est-elle suffisamment neutre vis-à-vis des influences religieuses ou laïques ? L’État doit-il continuer à financer les religions et les mouvements laïques ? Faut-il autoriser le port des signes convictionnels dans la fonction publique et enseigner les religions à l’école ?



Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Maxime Prévot (Président du cdH), Arnaud Verstraete (Député bruxellois Groen), Germain Mugemangango (Chef de file PTB au Parlement wallon), Georges-Louis Bouchez (Président du MR), Sophie Rohonyi (Députée fédérale DéFI), Eric de Beukelaer (Vicaire général de Liège), Djemila Benhabib (Porte-parole du Collectif Laïcité Yallah) et Samira, une jeune femme concernée par le port du voile.

