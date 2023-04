"QR le débat" : Politique, la fin des privilèges ? Suivez notre live sur La Une et Auvio

Ils l’ont annoncé, le PTB et les Engagés veulent en finir avec le reliquat de privilèges qui entourent le statut de parlementaire et la pension qui y est associée.

Les députés sont-ils trop payés en Belgique ? Faut-il limiter le nombre de mandats en politique ? Faut-il baisser la dotation des partis politiques ? Un député peut-il cumuler une fonction avec une autre ? Nos parlements sont-ils trop luxueux ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Rachid Madrane (président du Parlement bruxellois) (PS), Rachel Sobry (députée wallonne MR), Christophe De Beukelaer (député bruxellois) (Les Engagés), Sofie Merckx (cheffe de groupe PTB à la Chambre), Isabelle Dresse (porte-parole de "We need to talk"), Min Reuchamps (professeur de sciences politiques à l’UCL), et Louise Schréder (coordinatrice de Civix).

