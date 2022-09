QR le débat

"Et les indépendants n’ont pas été oubliés", a ajouté le vice-Premier ministre en charge des PME et des indépendants en réponse à Sophie Heuskin, conseillère économie à l’UCM. "Il y a un focus spécifique sur les entreprises et indépendants pour que l’on puisse d’une part mettre en place des mesures spécifiques pour les entreprises énergivores (horeca, boulangerie) confrontées à des coûts de l’énergie qui explosent. Pour les autres indépendants impactés, on va mettre en place un groupe de réflexion pour venir avec des mesures ciblées. Il faut encore en débattre mais j’ai des propositions à mettre sur la table : on peut parler d’un droit passerelle, de mesures de soutien directes pour les factures d’électricité des PME en partenariat avec les régions, ou encore des aides indirectes." Et il l’assure : tout cela devrait être d’application avant l’hiver.