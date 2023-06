"QR le débat" : Pensions, à quoi aurons-nous droit ? Suivez notre direct sur La Une et Auvio

Début juin, la ministre fédérale des Pensions Karine Lalieux (PS) avançait encore un peu plus loin dans son projet de réforme en proposant un bonus pension. L’idée, c’est de proposer 22.650 € nets de plus à toute personne prépensionnée qui accepterait de travailler trois années supplémentaires. De cette manière, la ministre espère augmenter le taux d’emploi chez les plus âgés et diminuer ainsi le coût des pensions pour l’État.

La pension des Belges est-elle suffisante ? Les congés et temps de travail d’une maman doivent-ils être pris en compte dans le calcul des pensions ? Verser une somme de 22.600 € (nets) en échange d’une prolongation de votre carrière de trois ans est-il un bon deal ? Faut-il taxer les épargnes pensions complémentaires et les épargnes pensions privées ? Le travail doit-il être adapté au-delà de 60 ans ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Karine Lalieux (ministre fédérale des Pensions) (PS), Christophe Bombled (député fédéral) (MR), Yvan Verougstraete (vice-président des Engagés), Nadia Moscufo (députée fédérale) (PTB), Marie-Noëlle Vanderhoven (conseillère Pensions à la FEB), Selena Carbonero Fernandez (secrétaire fédérale de la FGTB) et Pierre Devolder (professeur de finances à l’UCLouvain).

Retrouvez-nous ce mercredi soir à 21h55 sur la Une en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur l’application Opinio RTBF.

