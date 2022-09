Le 19 juillet dernier, le vice-Premier ministre et ministre des Finances (cd&V) Vincent Van Peteghem dévoilait officiellement sa proposition de réforme fiscale. L’objectif ? Augmenter le salaire net des Belges en augmentant la quotité exemptée d’impôts, en supprimant la TVA d’une série de produits de première nécessité et en améliorant la taxation des revenus du patrimoine. https://www.rtbf.be/article/reforme-fiscale-la-proposition-du-ministre-van-peteghem-enfin-prete-va-t-elle-aboutir-11033855

De l’avis général toutefois, cette proposition n’aurait que très peu de chances d’être approuvée.

Pour réduire la pression fiscale sur le travail, le gouvernement fédéral pourrait également choisir de supprimer les régimes spéciaux tels que les chèques-repas, l’avantage fiscal sur les voitures de société et désormais taxer de la même manière les différentes formes de revenus. Ainsi, les experts proposent rassemblés sous l’égide du professeur Mark Delanote (UGent) proposent d’imposer les revenus locatifs réels et les revenus immobiliers provenant de l’étranger. https://www.rtbf.be/article/reforme-fiscale-le-rapport-d-experts-plaide-la-fin-de-la-proliferation-des-regimes-speciaux-11025552

Le système fiscal belge est-il bien pensé ? Une réforme fiscale peut-elle améliorer le pouvoir d’achat des Belges ? Faut-il davantage taxer les grosses fortunes en Belgique ? Faut-il taxer le revenu locatif ? Faut-il davantage taxer les voitures de société ?

Pour en débattre, Sacha Daout reçoit Thomas Dermine (PS) (secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques), Benoit Piedboeuf (chef de groupe MR à la Chambre), Sofie Merckx (cheffe de groupe PTB à la Chambre), Arnaud Zacharie (secrétaire général du CNCD), Pierre-Frédéric Nyst (Président de l’UCM), Sabrina Scarna (avocate fiscaliste) et Olivier de Clippele (vice-président du syndicat des propriétaires et copropriétaires).

