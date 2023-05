"QR le débat" : Mesures climat, on arrête tout ? Suivez notre direct sur La Une et Auvio

Ce mardi dans l’émission Terzake de la VRT, le Premier ministre se montrait favorable à une "pause" en matière de législation européenne sur le climat.

Selon lui, il convient de ne pas "surcharger" la législation en renforçant les normes en matière d’azote, de restauration de la nature et de biodiversité, en plus des objectifs concernant les émissions de CO2.

La Belgique a-t-elle raison d’envisager une "pause" dans les mesures pour le climat ? L’Europe en fait-elle assez en ce qui concerne le climat ? Les Belges sont-ils toujours disposés à investir pour le climat (voitures électriques, isolation, chaudière…) ? La voiture électrique est-elle une bonne solution pour l’avenir ? Faut-il davantage taxer le fuel des avions et bateaux ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Thomas Dermine (Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques) (PS), Benoit Piedboeuf (chef de groupe MR à la Chambre), Céline Tellier (ministre wallonne de l’Environnement) (Ecolo), Hugues Falys (porte-parole de la Fugea), Carine Thibaut (porte-parole de Greenpeace Belgium) et Olivier Neirynck (directeur technique de la Brafco (la fédération des négociants en combustibles et carburants)).

Retrouvez-nous ce mercredi soir à 21h55 sur la Une en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur l’application Opinio RTBF.



Envie de répondre à notre questionnaire ? Un seul moyen : notre application Opinio RTBF !



➡ https ://app.opinio.media/loginChoice



➡ https://apps.apple.com/be/app/opinio-rtbf/id1546066310