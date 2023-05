"QR le débat" : Lutte contre le chômage : sanctions ou hausse de salaire ? Suivez notre direct sur La Une et Auvio

Ce dimanche, le Premier ministre Alexander De Croo s’est dit favorable aux propositions de l’Open VLD et du MR de limiter dans le temps le paiement des allocations de chômage. L’objectif ? Encourager les citoyens qui ne travaillent pas à le faire pour augmenter le taux d’emploi et baisser la fiscalité.

Le PS, de son côté, s’y oppose. Pour la gauche, l’idée ne figure pas dans l’accord du gouvernement et ne sera pas abordée. "Quand on est Premier ministre, on n’oppose pas travailleurs et sans emploi, on se met au-dessus de la mêlée", affirme le président du PS, Paul Magnette.

La suppression des allocations de chômage boosterait-elle l’emploi ? L’Etat devrait-il baisser les taxes sur le travail ou augmenter la taxe sur le capital pour améliorer le salaire-poche des travailleurs ? Faut-il accorder un bonus financier aux travailleurs qui acceptent un métier en pénurie ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Georges-Louis Bouchez (président du MR), Khadija Khourcha (responsable CSC des Travailleurs sans emploi), Clarisse Ramackers (directrice générale d’Agoria Wallonie), Typhanie Afschrift (avocate fiscaliste), Philippe Noël (vice-président de la Fédération des CPAS de Wallonie) (Ecolo), Bernard Clerfayt (ministre bruxellois de l’Emploi) (Défi) et Christie Morreale (ministre wallonne de l’Emploi) (PS).

