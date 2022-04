QR le débat : Les transports en commun gratuits, une priorité ?

Le président du PS Paul Magnette annonçait il y a quelques jours au journal Le Soir être en faveur de la gratuité totale des transports en commun. Le but ? Lutter contre le réchauffement climatique et soulager les familles.

Le prix des abonnements TEC coûte actuellement 1 € par mois et par personne, soit 70% de moins qu’auparavant. "C’est une économie substantielle pour les familles. Oui, cela a un coût : 100 millions en Wallonie, 200 millions à Bruxelles pour les jeunes en dessous de 24 ans. Maintenant, on veut faire la même chose pour les plus de 65 ans", admet-il.

Et il en va de même avec la SNCB. Permettre aux navetteurs de voyager gratuitement coûterait 700 millions d’euros par an. "Ce n’est pas grand-chose, on peut facilement les trouver", estime-t-il. "La taxe de 0,15% sur les comptes titres rapporte 500 millions par an. En portant le taux à 0,5%, on a largement les moyens nécessaires. Et si, dans une première étape, on limite aux moins de 24 ans et aux plus de 65 ans, ça ne coûterait que 150 millions. On a besoin de mesures chocs."

Des propos avec lesquels la N-VA, le MR et l’Open Vld ne sont pas d’accord. "Ce genre de politique gratuite ne changera rien aux principaux points douloureux de notre transport ferroviaire. Ce que nous devons faire, en revanche, c’est réformer en profondeur les chemins de fer car, ce que la population souhaite, c’est un meilleur service, plus de ponctualité et des billets moins chers", réagit le député fédéral Tomas Roggeman. "La seule solution est la libéralisation et la régionalisation des chemins de fer."



Si la gratuité des transports était accordée, qui en supporterait les coûts ? À qui doit s’adresser la gratuité des transports en commun ? Les transports en commun auraient-ils plus de succès ? Quelle devrait être la priorité en matière de transport en commun ?

Pour en débattre sur le plateau de " QR le débat ", Sacha Daout reçoit Philippe Close (PS) (Vice-président du parti socialiste), David Leisterh (président du MR bruxellois), Georges Gilkinet (Ecolo) (Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité), Stéphane Thiery (directeur marketing des TEC), Gianni Tabbone (Porte-parole de Navetteurs.be), Denis Jacob (Chargé de mission mobilité à Inter-Environnement Wallonie), Olivier Malay (Docteur en économie UCLouvain).



