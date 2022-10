"QR le débat" : Les présidents de parti face à la crise

Le 11 octobre, le gouvernement fédéral bouclait enfin son accord pour le budget 2023. Un budget pensé spécialement pour soulager les entreprises et ménages confrontés à la crise énergétique.

Et pour cause, la situation urge. Certaines entreprises ne parviennent plus à garder la tête hors de l’eau. D’autres envisagent de recourir au chômage temporaire pour survivre. Le taux de chômage pourrait donc bien augmenter dans les prochains mois alors qu’il avait diminué au mois de septembre, en Wallonie en tout cas.

Mais pour la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska, il faut aller plus loin que ce que propose l’accord budgétaire. Pour elle, il faut plafonner les prix de l’énergie au niveau européen et au niveau belge pour soulager efficacement les Belges.

Le budget fédéral du gouvernement est-il bien pensé ? Est-il possible et souhaitable de geler les prix de l’énergie ? L’Etat doit-il devenir propriétaire de ses moyens de production d’énergie ? L’indexation des salaires par palier doit-elle être mise en place ? La taxe sur les surprofits est-elle suffisante ? Comment augmenter le taux d’emploi en Belgique ?

Pour en débattre, Sacha Daout reçoit Paul Magnette (président du PS), Georges-Louis Bouchez (président du MR), Jean-Marc Nollet (co-président d’Ecolo), Maxime Prévot (président des Engagés),

Raoul Hedebouw (président du PTB) et François De Smet (président de Défi).

