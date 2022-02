QR le débat

Enfin pour le secrétaire général de Femarbel, Vincent Frédéricq, il est important de sanctionner les maisons de repos qui ne respectent pas les règles et d’aider les familles à faire leur choix en publiant les rapports d’inspection sur internet. "Quand j’entends que des inspecteurs de l’AVIQ préviendraient des établissements de leur venue, c’est extrêmement grave et inadmissible. II faut des visites inopinées, une fois par an dans chaque établissement, publier les rapports d’inspection avec possibilité pour l’établissement d’émettre ses commentaires", affirme-t-il. "Cela a trois grands avantages : le premier, c’est que c’est une information pour la population. Le second, c’est que c’est un incitant pour les établissements qui ont un rapport moins favorable à adopter une démarche de qualité, d’amélioration. Le troisième, c’est que c’est aussi un incitant pour les politiques à prendre leurs responsabilités." Il précise toutefois qu’il ne faut pas mettre toutes les maisons de repos dans le même panier : "s’il y en a qui fonctionnent mal, qu’on les trouve et qu’on les sanctionne."