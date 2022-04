"QR le débat" : les chômeurs sont-ils trop payés ou les travailleurs ne le sont-ils pas assez ?

La différence entre les revenus des chômeurs et des travailleurs est-elle suffisamment marquée ? L’un est-il trop payé alors que l’autre ne l’est pas assez ? Si la Fédération des CPAS de Wallonie ne répond pas à la seconde question, la réponse à la première est très claire : les études montrent que l’écart entre le salaire minimum et les allocations sociales se réduit depuis plusieurs années. "Le travail ne protège pas nécessairement de la pauvreté, c’est un triste constat, étayé par de nombreuses études", affirmait Marie Castaigne, conseillère à la Fédération des CPAS wallons, en février. "Jusqu’il y a peu, ces compléments d’un revenu du travail concernaient toujours un emploi à temps partiel. Dès demain, des travailleurs à temps plein seront aidés par le CPAS, en raison d’une évolution trop lente des bas salaires".

Pour le CPAS, il faut entre autres relever les salaires. Une solution qu’approuvent la CSC, la FGTB et la CGSLB qui se rassembleront d’ailleurs le 22 avril prochain devant le siège bruxellois de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB). L’objectif : réclamer de meilleurs salaires et la révision de la loi de 1996 sur la marge salariale.

Et cela pourrait bien être le cas dans les prochains mois. Selon les prévisions du prestataire international de services de ressources humaines et secrétariat social, SD Worx, les salaires pourraient augmenter de 12% d’ici au 1er juillet 2023.



"Cette nouvelle semble rassurante car elle protège évidemment le pouvoir d’achat des salariés belges", confiait le conseiller juridique de SD Worx, Jean-Luc Vannieuwenhuyse. "Mais d’autre part, il y aura également une forte augmentation des coûts salariaux, avec des conséquences négatives pour la compétitivité des entreprises belges."



Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a une autre solution. Il propose depuis plusieurs années de mettre en place un revenu universel de 1000 € par mois, et ce, que le citoyen travaille ou non.

Seuls les Belges qui choisiraient de travailler auraient le droit de gagner davantage leur vie, précisait-il à nos confrères de La DH. Selon lui, ce revenu universel ne coûterait pas plus cher à l’Etat que toutes les aides et allocations qui existent aujourd’hui et qui seraient supprimées dans le cadre du revenu universel.

Pour autant, la question du salaire universel n’est pas encore à l’ordre du jour. Dès lors, quel bénéfice un chômeur a-t-il à retirer en travaillant de façon déclarée si la différence de revenu n’est pas marquée ? Pour Georges-Louis Bouchez, il conviendrait de sanctionner les chômeurs de longue durée (plus de deux ans) qui refuseraient de se former à un emploi en pénurie ou d’exercer un emploi en pénurie.

Une proposition que refuse le PS qui estime qu’il s’agit là de travail forcé. "Contre les pénuries, il faut améliorer la qualité de l’emploi et les salaires", affirmait le président du PS, Paul Magnette.



Comment maintenir son pouvoir d’achat ? Le travail est-il trop taxé en Belgique ? Faut-il imposer un travail aux chômeurs de longue durée ? Faut-il augmenter le revenu d’intégration (1093 € pour un isolé) ? La différence entre le chômage et les bas salaires est-elle suffisamment marquée ? Le revenu universel est-il la solution ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Georges-Louis Bouchez (président du MR), Germain Mugemangango (chef de groupe PTB au Parlement wallon), Christine Mahy (secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté), Philippe Defeyt (économiste), Clarisse Ramakers (directrice générale d’Agoria Wallonie) et Khadija Khourcha (responsable CSC des Travailleurs sans emploi).

