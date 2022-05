"QR le débat" : le revenu universel est-il un plus pour le pouvoir d’achat ?

Les revenus, les impôts et de manière générale, l’économie belge vont-ils prendre une autre direction dans le futur ? Depuis quelques années, certains économistes et politiciens tels que le président du MR, Georges-Louis Bouchez, avancent un nouveau modèle de rémunération : le revenu universel ou "revenu de base".

D’après l’économiste Philippe Defeyt, il s’agit globalement d’un revenu versé tous les mois à chaque personne résidant en Belgique. Ce revenu serait indépendant des choix de vie privée (vivre seul ou non) et et des autres sources de revenus (travail, allocations). Certains avancent des montants de 1500 € par mois pour vivre correctement mais sobrement, d’autres comme Georges-Louis Bouchez prônent plutôt des montants de 1000 € par mois. "Le premier modèle n’est pas tenable et le second impliquerait de tirer un trait sur les aides sociales", estimait Philippe Defeyt sur le plateau de "QR l’actu" en avril dernier.

Lui affirme plutôt qu’un revenu de 650 € par mois garanti suffirait puisque cet argent s’ajouterait au salaire touché en travaillant et aux aides sociales.

Pour financer ce revenu de base, il faudrait selon l’économiste trouver 10 à 15 milliards d’euros supplémentaires par rapport à ce que nous avons aujourd’hui comme mécanisme de solidarité. Pour cela, il faudrait créer une micro-taxe sur les transactions financières électroniques et ajuster la contribution des revenus de la propriété.

Quel que soit le modèle présenté, le président de la FGTB, Thierry Bodson, affirme que la création d’un revenu universel aurait inévitablement des conséquences sur le montant des salaires : le patronat serait de facto en position de force pour refuser des augmentations salariales et il pourrait même avoir la tentation de diminuer les salaires.

Que pensez-vous du revenu universel ? Le revenu de base devrait-il permettre de vivre sans travailler ? Le revenu de base serait-il un plus pour votre pouvoir d’achat ? Le revenu de base ne devrait-il profiter qu’aux 18-25 ans ? Préférez-vous un revenu faible pour tous avec plus d’aides sociales ? Préférez-vous un revenu élevé pour tous avec moins d’aides sociales ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", François De Brigode reçoit Hugues Bayet (député-bourgmestre PS), Gilles Vanden Burre (chef de groupe écolo à la Chambre), Lucas van Molle (président de la Fédération des étudiants francophones), Elisabeth Degryse (secrétaire nationale de la Mutualité chrétienne), Yannick Vanderborght (professeur de science politique à l’Université de Saint-Louis) ou encore Christophe Wambersie (secrétaire général du Syndicat neutre pour indépendants).

