« QR le débat » : le pouvoir d’achat … c’est la cata ? Suivez notre live en direct sur La Une et Auvio

Les politiques risquent-ils de perdre le contrôle ? Le 9 novembre, les syndicats organiseront une grève générale "si des solutions ne sont pas rapidement trouvées pour la crise du pouvoir d’achat."

Et pour cause, les Belges se sont dit déçus des mesures d’aide prises au dernier Comité de concertation. Face à la hausse des prix de l’énergie et à la réaction de la population, le gouvernement se réunira à nouveau ce vendredi.

Pourtant agir davantage pourrait bien être difficile. La faute à des divergences politiques internes et à un secteur de l’énergie hors du contrôle. En conséquence, la Belgique compte, comme d’autres Etats, sur l’aide de l’Europe.

Les autorités négligent-elles la classe moyenne ? Faut-il imposer aux fournisseurs d’énergie de proposer un tarif fixe ? Faut-il revoir les taxes sur le mazout ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Christine Mahy (Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté), Karine Lalieux (PS) (Ministre fédérale de l’Intégration sociale), Georges Gilkinet (Ecolo) (Vice-Premier ministre), Olivier Douxchamps (Directeur du site de Knauf Visé), Carole Dembour (Economiste à la Fevia) et Charlotte de Montpellier (Economiste chez ING).

