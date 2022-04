QR le débat : Le Covid Safe Ticket partout et pour tous ?

Ce mercredi 22 septembre, le taux de reproduction du coronavirus en Belgique s’établissait à 0,94. À Liège toutefois, ce chiffre est estimé à 1,117 (lorsqu’il est supérieur à 1, cela signifie pour rappel que la transmission du virus s’accélère). 15% des lits de soins intensifs sont d’ailleurs occupés par des cas covid dans cette partie du pays.

Dès lors, les 24 bourgmestres de l’arrondissement de Liège décidaient ce mardi d’instaurer le Covid Safe Ticket (CST) sur le territoire lors des grands événements. Chaque participant devra prouver qu’il a bien été doublement vacciné ou présenter un test PCR négatif ou un certificat de guérison.

Bien que les modalités pratiques doivent encore être définies, la décision des Liégeois rejoint en partie celle des Bruxellois. Jeudi dernier, les autorités régionales approuvaient en effet en première lecture l’avant-projet d’ordonnance visant à mettre en œuvre l’extension de l’utilisation du CST en Région de Bruxelles-Capitale.

Dès le 1er octobre et pour une période de trois mois maximum pour rappel, toute personne de plus de 16 ans devra être en possession de ce pass sanitaire pour fréquenter une majorité des établissements HORECA et les maisons de repos, pour profiter des infrastructures sportives et des pistes de danse et pour participer à des congrès et foires, des événements.

Qu’en est-il désormais du reste de la Wallonie ? La question ne sera tranchée que ce jeudi au Gouvernement wallon, mais le PS et le MR se disent favorables à l’application du CST.

Ce pass devrait-il être étendu sur l’ensemble de la Wallonie ? Devrait-il être instauré sur les lieux de travail ? Des dérives sont-elles à craindre quant aux données privées ? Y a-t-il trop de laisser-aller vis-à-vis du respect des mesures sanitaires ? La hausse des contaminations dans certaines régions du pays vous inquiète-t-elle ?



Pour en discuter sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Patrick Charlier (Directeur d’Unia), Vincent Yzerbyt (Professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain), Bénédicte Delaere (Infectiologue au CHU-UCL Namur), Catherine Fonck (cdH) (Députée fédérale), Willy Demeyer (PS) (Bourgmestre de Liège), Fabian Hermans (Administrateur de la Fédération Horeca bruxellois) et Mélanie Dechamps (Intensiviste aux Cliniques Universitaires Saint-Luc et fondatrice du collectif Belgium Beyond covid).

