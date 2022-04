QR le débat : le calendrier de déconfinement pourra-t-il être respecté ?

En plus des vaccins, un autre traitement médicamenteux contre le coronavirus pourrait être la solution. Il s’agit d’un traitement à base d’anticorps monoclonaux. L’objectif ici est d’injecter directement des anticorps dirigés contre le SARS-COV-2 à des patients et non pas de provoquer une réaction immunitaire les vaccinant. Ces anticorps pourraient convenir aux malades qui ne répondent pas ou mal aux vaccins. Attention toutefois, ces cocktails ne sont efficaces que lorsqu’ils sont administrés dans les quelques jours qui suivent la contamination et il faudra donc soigneusement identifier les patients éligibles en fonction de leurs facteurs de risque.