"QR le débat" : le budget, bon ou pas pour le pouvoir d’achat ?

Le solde brut à financer de la Wallonie, soit la différence entre les recettes et les dépenses, s’élève, dans le budget 2024, à 2,976 milliards d’euros, en amélioration de 165 millions par rapport à l’initial 2023, a annoncé le gouvernement wallon, dimanche matin, à l’issue du conclave budgétaire.

"Dès le début du conclave, le gouvernement wallon s’était fixé quatre objectifs : pas de nouvelle taxe ; garantir la soutenabilité de la dette wallonne et le retour à l’équilibre – hors dépenses uniques et exceptionnelles - ; renforcer les efforts et économies structurels et renforcer les investissements de relance. Au prix d’un travail collégial, sérieux et responsable, nous avons atteint tous nos objectifs", s’est félicité, au cours d’une conférence de presse, le ministre-président régional, Elio Di Rupo.

N’y aura-t-il vraiment pas de nouvelle taxe en 2024 ? Le salaire minimum augmente-t-il suffisamment ? Les flexi-jobs sont-ils une bonne solution ? Taxer les banques est-il utile ? Contre quel type de fraude faut-il lutter en priorité ?

Pour en parler sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Adrien Dolimont (ministre Wallon du Budget et des Finances) (MR), Alexia Bertrand (secrétaire d’Etat au Budget) (Open VLD), Christie Morreale (vice-présidente du gouvernement wallon) (PS), Thomas Dermine (secrétaire d’Etat à la relance et aux investissements) (PS), François Desquesnes (chef de groupe des Engagés au Parlement de Wallonie), Jean-Luc Crucke (député wallon) (Les Engagés), Germain Mugemangango (chef de groupe PTB au Parlement de Wallonie), Nabil Boukili (député fédéral) (PTB), Christine Mahy (secrétaire du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté) (RWLP) et Bruno Colmant (économiste et professeur à l’UCLouvain).

