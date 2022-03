QR le débat : la vaccination ou le pass sanitaire bientôt obligatoires ?

Faudrait-il alors instaurer ce système chez nous ? Plus de 70% des Belges ont reçu leurs deux injections jusqu’à présent. Les objectifs des autorités sont donc atteints… Et pourtant, il existe encore trop de disparités entre le nombre de vaccinés bruxellois et le reste de la population. Par ailleurs, la contagiosité du variant Delta oblige le pays et l’Union européenne à revoir ses objectifs à la hausse.

Fin août, les experts du GEMS estimaient qu’imposer le Covid Safe Ticket au travail, dans l’Horeca et à l’école serait contreproductif. Ils recommandaient en revanche d’imposer la vaccination aux Belges exerçant une profession à haut risque (professeurs, coiffeurs et serveurs) pour limiter la propagation du virus.

À Namur enfin, le bourgmestre Maxime Prévot impose d’ores et déjà le Covid Safe Ticket aux personnes participant aux événements d’au moins 500 personnes en extérieur.

La Belgique devrait-elle se calquer sur la France concernant l’utilisation du Covid Safe Ticket ? Faut-il imposer la vaccination à certaines catégories de travailleurs ? Comment voyez-vous l’évolution de la crise sanitaire dans les mois à venir ?



Pour en débattre sur le plateau de QR le débat, Sacha Daout reçoit Christie Morreale (PS) (Ministre wallonne de la Santé et de l’Emploi), David Leisterh (Président du MR bruxellois), Christelle Meuris (Infectiologue au CHU de Liège et membre du GEMS), Céline Nieuwenhuys (Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux et membre du GEMS), Jean-Michel Dogné (Directeur du département pharmacie de l’UNamur et membre de la Task Force Vaccination), Fabian Hermans (Président de la Fédération Horeca Bruxelles), Vanessa De Greef (Chargée de recherche FNRS au Centre de Droit Public à l’ULB) et Roland Lahaye (Secrétaire général de la CSC Enseignement).

Retrouvez-nous dès 21h45 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur l’application Opinio RTBF.

Envie de répondre à notre questionnaire ? Un seul moyen : notre application Opinio RTBF !

➡ https ://app.opinio.media/loginChoice

➡ https://apps.apple.com/be/app/opinio-rtbf/id1546066310