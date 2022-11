"QR le débat" : la grève nationale, un électrochoc pour le pouvoir d’achat ? - Suivez notre direct sur Auvio et La Une

C’est ce mercredi 9 novembre qu’avait lieu une grève nationale. Syndicats, commerçants et indépendants devant les zonings et le Parlement européen pour demander au gouvernement d’en faire plus.

Bloquer les prix de l’énergie, automatiser l’extension du tarif social aux revenus moyens et faibles, améliorer l’indemnisation des trajets domicile-lieu de travail ou encore indexer les barèmes fiscaux, voici quelques exemples des revendications du jour.

Le Premier ministre Alexander de Croo (Open VLD) admet de son côté que de "nombreux Belges vivent aujourd’hui dans l’insécurité financière". C’est pour cette raison que "le gouvernement a pris toute une série de mesures exceptionnelles, allant d’une intervention atteignant jusqu’à 1000 euros sur les factures d’énergie cet hiver à un tarif social "énergie" élargi, accordé à un million de familles. Nous sommes bien conscients que tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Nous devons, en réalité, qu’aucun État n’est aujourd’hui en mesure de panser toutes les plaies causées par cette crise (de l’énergie)".

Soutenez-vous la grève de ce 9 novembre ? Pensez-vous devoir demander de l’aide au CPAS à court terme ? Un blocage des prix est-il possible ? De nouvelles aides seront-elles débloquées ? L’indexation automatique des salaires est-elle une bonne mesure pour les citoyens et les entreprises ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Thierry Bodson (Président de la FGTB), David Clarinval (vice-Premier ministre en charge des PME et des indépendants) (MR), Thomas Dermine (Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques) (PS), Philippe Noël (vice-président de la Fédération des CPAS de Wallonie), Pieter Timmermans (Administrateur délégué de la FEB) et Jean-Luc Vasseur (Président de la Société royale Le commerce liégeois).

