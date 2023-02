"QR le débat" : l’Ukraine, un conflit long et coûteux

Un an après le début de la guerre, 95% des Ukrainiens interrogés par l’institut ukrainien Rating Group se disent confiants dans la victoire et 58% jugent impossible le rétablissement des relations amicales avec les Russes et les Bélarus.

Le 24 février 2022 en effet, le président russe Vladimir Poutine annonçait lancer une opération militaire spéciale en Ukraine pour défendre les séparatistes de l’est du pays. Depuis, les bombardements font rage dans les principales villes du pays occupés.

La guerre en Ukraine va-t-elle se prolonger encore pendant des années ? Le conflit risque-t-il de s’étendre en Europe ? La Belgique doit-elle débloquer des aides supplémentaires pour l’Ukraine ? L’évolution des prix de l’énergie est-elle encore inquiétante ? La guerre en Ukraine a-t-elle un impact sur le pouvoir d’achat des Belges ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Christie Morreale (vice-présidente du Gouvernement wallon et ministre de l’Action sociale) (PS), Mathieu Michel, (adjoint du Premier ministre) (MR), Philippe Lamberts (eurodéputé) (Ecolo), Germain Mugemangango (chef de groupe PTB au Parlement de Wallonie), Alain Vaessen (directeur général de la Fédération des CPAS), Carine Jonckheere (responsable de la cellule Ukraine à la Croix-Rouge), Adel El Gammal (professeur en géopolitique de l’énergie à l’ULB) et Wim Van Edom (chef économiste chez Comeos).

