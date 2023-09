"QR le débat" : L’entarteur de Georges-Louis Bouchez s’exprime : "Je ne recommencerai pas"

Malgré les explications, certains politiciens ne comprennent pas le geste. "Cela fait 20 ans que je suis bourgmestre et je vois vraiment une évolution par rapport aux autorités politiques, judiciaires et policières. Selon l’Union des Villes et des Communes, 40% des mandataires ne savent d’ailleurs pas s’ils se représenteront. Ils en ont ras le bol de l’agressivité montante", affirme Jacqueline Galant, députée wallonne et bourgmestre de Jurbise (MR). "Je condamne fermement l’acte de M. Lorent parce qu’il est mandataire local. Il est conseillé de CPAS et je trouve ça inadmissible. S’il était mandataire dans ma commune, je demanderais sa démission sur-le-champ. Quand on est mandataire local, régional ou fédéral, on doit montrer l’exemple. Ce n’est pas avec une attaque physique que l’on résout le problème", poursuit-elle. "Et je ne comprends pas le message que voulait faire passer M. Lorent. Il voulait dénoncer la surmédiatisation, mais depuis une semaine, on ne parle plus que de Georges-Louis Bouchez."