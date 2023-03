"QR le débat" : Internet, notre argent et nos données en danger ? Suivez notre direct sur Auvio et sur La Une

Hôpitaux piratés, fonctionnaires fédéraux et Parlement bruxellois privés de comptes Tik Tok, nos données privées et notre argent courent-ils un grand danger sur Internet ?

Selon les statistiques, la cybercriminalité a fortement augmenté en 2022 avec 50.000 délits enregistrés au premier semestre. Et il pourrait en être de même cette année avec l’augmentation du télétravail.

Alors les Belges sont-ils suffisamment informés sur les dangers de la digitalisation ? Achètent-ils massivement sur Internet ? Semblent-ils suffisamment informés sur les dangers d’internet ? Leur vie privée est-elle suffisamment protégée ? Certains réseaux sociaux sont-ils plus sûrs que d’autres ?

Pour en débattre sur le plateau, Sacha Daout reçoit Mathieu Michel (Secrétaire d’État à la Digitalisation) (MR), Thomas Dermine (Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques) (PS), Julie Frère (Porte-parole de Test Achats), Lisa Lombardi (Conseillère entrepreneuriat et numérique à l’UWE), Axel Legay (Professeur à l’UCLouvain, spécialiste en cybersécurité), Olivier Bogaert (Commissaire à la Computer Crime Unit) et Saba Parsa (Vice-présidente du Conseil supérieur de l’Audiovisuel).

Retrouvez-nous ce soir à 21h55 sur la Une en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur l’application Opinio RTBF.

Envie de répondre à notre questionnaire ? Un seul moyen : notre application Opinio RTBF !

➡ https ://app.opinio.media/loginChoice

➡ https://apps.apple.com/be/app/opinio-rtbf/id1546066310