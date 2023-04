"QR le débat" : Intelligence artificielle : amie ou ennemie ? Suivez notre live sur La Une et Auvio

Les logiciels d’intelligence artificielle explosent ces dernières années. Les technologies de pointe permettent aux humains de réaliser de grandes prouesses mais sont aussi parfois l’origine de grands désastres. Il y a quelques jours par exemple, un homme s’ôtait la vie après avoir discuté avec le Chatbot Eliza.

En Italie, c’est le robot conversationnel ChatGPT qui est au cœur des débats. Le gouvernement a récemment décidé de bloquer l’accès à la plateforme. Selon lui, elle ne respecterait pas la législation sur les données personnelles des utilisateurs.

Alors l’intelligence artificielle peut-elle manipuler l’être humain ? L’intelligence artificielle aura-t-elle un impact positif ou négatif sur l’emploi ? Peut-on avoir confiance au diagnostic médical posé par une intelligence artificielle uniquement ? L’intelligence artificielle peut-elle dépasser l’intelligence humaine ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Mathieu Michel (Secrétaire d’État à la Digitalisation) (MR), Christophe Lacroix (Député fédéral à la Chambre des représentants) (PS), Marie-Catherine De Marneffe (Professeure à l’UCLouvain et chercheur FNRS, linguiste spécialisée en intelligence artificielle), Simon-Pierre Breuls (patron de PME et membre du Comité jeunes de l’Union wallonne des entreprises), Yves Poullet (Directeur du centre de recherches informatique et droit), Saba Parsa (vice-présidente du Conseil supérieur de l’Audiovisuel), et Caroline De Puydt (psychiatre).

