"QR le débat" : Inflation, des caddies hors de prix ? Suivez notre direct sur La Une et Auvio

Ce n’est pas une surprise, avec une inflation totale de 10,3%, 2022 est une année record. Jamais depuis le début des mesures européennes harmonisées (1996) le taux d’inflation en Belgique n’avait été aussi élevé.

Selon les prévisions du Bureau du Plan, l’inflation devrait ralentir cette année à 4,5%. Mais pour profiter d’un taux inférieur à 2%, il faudra patienter encore deux ans.

Pour économiser le plus possible, les Belges ont-ils de plus en plus tendance à aller faire leurs courses en France ? Comment faire baisser le montant de son ticket de caisse ? Les petits producteurs locaux sont-ils délaissés ? Le monde politique doit-il intervenir sur les prix de l’alimentaire ?

Pour en débattre sur le plateau de "QR le débat", Sacha Daout reçoit Patrick Prévot (député fédéral) (PS), Florence Reuter (députée fédérale) (MR), Yvan Verougstraete (vice-président des Engagés), Jean-Philippe Ducart (porte-parole de Test Achats), Carole Dembour (économiste à la Fevia, l’industrie agroalimentaire), Wim Van Edom (chef économiste chez Comeos, la Fédération belge du commerce) et Dominique Lebrun (vice-présidente de la FWA, la Fédération Wallonne de l’Agriculture).

