QR le débat : Hausse des prix de l'énergie, le coût de la vie explose !

Avec une inflation de 2,73% pour le mois d'août, cela fait presque dix ans que la Belgique n'a pas connu pareille hausse des prix. Les prix planchers de l’énergie que l’on constatait lors du premier confinement sont bien loin derrière nous. Si un ménage moyen concluait aujourd’hui de nouveaux contrats fixes d’un an, il paierait ses factures de gaz et d’électricité 657 euros plus cher qu’il ne l’aurait payée l’an dernier. Et cela pourrait encore augmenter d’ici la fin de l’année.

Selon la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG), cette forte augmentation s’explique par la demande élevée qu’à l’habitude de gaz en Asie et en Europe ainsi que des niveaux de stockage en deçà des niveaux habituels. "Des travaux de maintenance de certaines installations gazières durant l’été ainsi que divers incidents ont réduit l’offre", détaille la CREG. "Et l’augmentation du prix du CO2 en Europe a eu tendance à faire augmenter, ces derniers mois, la demande de gaz naturel (au détriment du charbon devenu moins compétitif)."