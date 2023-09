QR le débat

L’EVRAS, le cours d’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle dont la dernière étape a été votée cette année au Parlement de la Cocof, est un véritable tsunami dans le monde de l’enseignement.

De nombreux parents craignent que leurs enfants ne soient éveillés trop tôt à ce sujet. Mais si bon nombre d’entre eux l’expriment calmement, des débordements ont aussi été observés. Certains mouvements "anti-EVRAS" ont été jusqu’à brûler des établissements scolaires.



Les critiques autour des formations EVRAS vous semblent-elles justifiées ? Des cours d’éducation sexuelle doivent-ils se donner à l’école ? À partir de quel âge peut-on donner des formations à la vie affective et à la sexualité ? 4 heures de formation EVRAS en 6eme primaire et en 4eme secondaire, c’est suffisant ? À partir de quel âge un enfant est-il confronté à des contenus liés à la sexualité ?

Pour en débattre, Sacha Daout reçoit Christie Morreale (ministre de la Santé) (PS), Bénédicte Linard (ministre de l’Enfance, de la Santé et des Médias) (Ecolo), Sophie Maes (pédopsychiatre), Bernard Hubien (secrétaire général de l’UFAPEC (Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique)), Etienne Michel (directeur général du SeGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique)), Manuel Abramowicz (spécialiste de l’extrême droite et responsable de la revue web RésistanceS) et Lola Clavreul (directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial).

